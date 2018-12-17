شكرا لقرائتكم إنقاذ مهاجرين حاولا عبور مضيق جبل طارق فوق إطار شاحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 01:05

أعلن خفر السواحل الإسباني أنه أنقذ مهاجرين شابين حاولا عبور مضيق جبل طارق مستخدمين إطار شاحنة.



وقال ناطق باسم خفر السواحل أول من أمس، إن الشابين تم إنقاذهما بعد ورود «مكالمة من المغرب إلى مركز الإنقاذ البحري الإسباني تحذّر أن شابين موجودان فوق إطار شاحنة في خليج ألخثيراس». وأضاف: «أرسلنا سفينة إنقاذ وحذّرنا كل السفن في المنطقة (ثم) اتصلت بنا عبّارة لإبلاغنا انها تمكنت من تحديد مكانهما».

ولم تعلن السلطات عمر او جنسية الشابين اللذين تم اقتيادهما إلى مرفأ ألخثيراس في جنوب إسبانيا.

ويحاول مزيد من المغاربة والمتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء مغادرة المغرب للوصول الى أوروبا، أكان بحراً او عبر تسلق السياج الشائك الذي يفصل المغرب عن جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين.

ووصل أكثر من 47 ألف مهاجر الى إسبانيا من طريق البحر منذ بداية السنة، بينما لقي 743 حتفهم غرقاً أو اعتبروا مفقودين اثناء هذه الرحلة المحفوفة بالأخطار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.