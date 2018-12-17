شكرا لقرائتكم 10 قتلى بحرائق في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 22:59

قُتل 6 أطفال و4 شبان أمس، بحرائق في منازل روسية. وأفادت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء بوفاة 3 أطفال في حريق اندلع في قرية باشكيري، جنوب جبال الأورال. وأضافت أن الأطفال الذين يبلغ عمر أحدهم سنتين، وعمر الآخرَين 4 سنوات، تُركوا كما يبدو وحدهم في المنزل.



وأفادت وكالة «إنترفاكس» بوفاة طفلين آخرين في حريق اندلع في قرية كراسني كوت في منطقة ساراتوف جنوب البلاد.

وأعلنت السلطات مقتل طفل وشابَين في حريق اندلع في كازان، عاصمة تترستان. كذلك قُتل شابان وجُرح 3 أطفال بحريق اندلع في منطقة موسكو.

وبسبب الفساد، غالباً ما تتعرّض تدابير مكافحة الحرائق للإهمال في روسيا، فيما يمنح موظفون رخص بناء في مقابل تلقي رشاوى.

وقُتل 64 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، في آذار (مارس) الماضي في حريق اندلع في مركز تجاري في مدينة كيميروفو في سيبيريا. وبعد هذه المأساة، تلقى المدعون العامون أمراً بالتدقيق في قواعد السلامة للمراكز التجارية والأماكن الثقافية والترفيهية في كل روسيا.