شكرا لقرائتكم الجزائر تحبط هجرة غير شرعية لـ14 شخصاً وتوقف 4 مهاجرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 01:07

تمكنت قوات حرس السواحل الجزائري أول من أمس، من أحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصاً، كانوا على متن قارب في عرض السواحل بالجهة البحرية لمحافظة وهران غرب الجزائر. فيما دعا وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل الى بذل جهود أكبر لتحقيق تمثيل أفريقي أقوى في مجلس الأمن الدولي.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم : إن قوات الجيش الجزائري أوقفت بكل من محافظتي الاغواط وغرداية، أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل مساء أول من أمس في الاجتماع الوزاري للجنة العشر الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن الدولي المنعقد في عاصمة سيراليون فريتاون، على بذل جهود أكبر لتحقيق تمثيل أفريقي أقوى في المجلس.

وبين وفق وكالة الأنباء الجزائرية أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار عند معالجة الإصلاح الشامل للمنظمة الدولية أن القارة الأفريقية غير ممثلة ضمن الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي وأنها ذات تمثيل ضعيف ضمن الأعضاء غير الدائمين.

والجدير بالذكر أن لجنة العشر هي جهاز الاتحاد الأفريقي المكلف بلورة موقف أفريقي مشترك حول ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي.