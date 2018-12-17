شكرا لقرائتكم تونس: مساعدة سعودية بنحو 830 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - رويترز | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 01:06

أبلغ رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الصحافيين أول من أمس بعد زيارته السعودية، إن المملكة تعهدت بمساعدة مالية لبلاده بنحو 830 مليون دولار.



وقال الشاهد إن مبلغاً قدره 500 مليون دولار من المتوقع أن يستخدم لتمويل الموازنة، بينما سيتم تمويل التجارة الخارجية بمبلغ 230 مليون دولار، وستذهب 100 مليون دولار لتمويل مشاريع أخرى. ولم يخض رئيس الوزراء في أي تفاصيل أخرى.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتحسين التعاون في مجالات «الاقتصاد والتمويل وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمكافحة التطرف والإرهاب»، وفقاً لما جاء في بيان رئاسي في وقت لاحق.

وتكافح تونس من أجل خفض عجز الموازنة وتحقيق استقرار احتياطياتها المتداعية من العملات الأجنبية وتحقيق توقعات الدائنين الدوليين الذين يريدون إصلاحات من بينها خفض فاتورة الأجور العامة. ويواجه الاقتصاد اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة عام 2011 التي اندلعت بسبب الغضب من البطالة والفقر ومستويات التضخم القياسية.

وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، سعى الشاهد لخفض عجز الموازنة إلى نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.2 في المئة العام الماضي.