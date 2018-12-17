شكرا لقرائتكم وزير إعلام لبنان والبخاري في ريستال ميلادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 20:03

برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي وفي حضوره، أحيت الفنانة ماجدة الرومي ريستالا ميلاديا في كنيسة مار الياس - أنطلياس بدعوة من "جماعة رسالة حياة". وحضر الحفل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري الذي دخل ووزير الإعلام معا قبل بدء الحفل بلحظات .



وفور وصوله، قال السفير البخاري: "نتشارك مع اهلنا في لبنان فرحة الاعياد، هذا البلد الذي اجتمعت تحت سمائه كل الديانات السماوية. نحمل من المملكة العربية السعودية كل اماني الخير، وليبقى لبنان عنوانا للفرح والخير والسلام".

بدوره، قال وزير الإعلام: "في ظل الوضع الاقتصادي المذري الذي نمر فيه، نحن هنا لنؤكد على اهمية الميلاد وعلى اهمية مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي السفير وليد البخاري، وهذا دليل على اهمية الانسان والسلام واهمية حضور الانسان من كل الاديان، في ذكرى ميلاد السلام، ميلاد السيد المسيح".

الرياشي في السعودية

وغادر الوزير الرياشي أمس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في احتفالية إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، بدعوة رسمية من وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد. ورافق الرياشي مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية لور سليمان ومستشاره لشؤون تلفزيون لبنان أنطوان عيد وأمين سره عواد تابت.