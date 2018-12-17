شكرا لقرائتكم قصيفي: لخطّة تخرج الصحافيين من نفق الصعوبات وسننزل الى الشارع إن اضطر الأمر للمطالبة بحقوقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 20:03

زار نقيب المحررين في لبنان جوزيف قصيفي منتدى العلامة مصطفى الرافعي في مستهل زيارة لمدينة طرابلس، في حضور نائب النقيب نافذ قواص، أمين السر جورج شاهين، وحشد من الصحافيين والإعلاميين.



وبعدما دعا الى الوقوف دقيقة صمت عن روح نائبي النقيب السابقين عاصم الجسر ورياض دبليز، القى قصيفي كلمة اكد فيها "أننا في خضم مشكلات عميقة وجوهرية وعامودية داخل الجسم الصحافي والإعلامي".

اضاف: "الصحافيون والاعلاميون ليسوا سبب هذا الواقع، فكلكم يعرف أن الوضع المادي والتقدم التكنولوجي المتسارع الذي يسابق الزمن أفرز تراجعا في الصحافة الورقية وعلينا أن نتحمل عبئا كبيرا هو في مثابة تحد كبير أمامنا، ولن نستطيع أن نقوم بأي شيء اذا لم تتحد كل الأيادي وتتشابك واذا لم تكن هناك وحدة حول النقابة فلن تتمكن من تحقيق ما تصبون اليه"، مؤكدا "إن مجلس النقابة قادر على الانتاج والعطاء اذا كنا كلنا يدا وقلبا واحدا لنكون قوة ضاغطة على مراكز القرار لانتزاع قوانين تؤمن الحصانة للصحافيين والاعلاميين جميعا".

واشار قصيفي الى "اننا في لبنان كصحافيين تشتتنا أهواء ولكن اجتماع هؤلاء يشكل رافعة لهذا الوطن وهم كانوا شهوده وشهداءه، وإذا قيل قديما أن الصحافي يكتب مسودة التاريخ فإننا كتبنا التاريخ وليس مسودته في لبنان ويجب ان لا نعامل هكذا، لذلك علينا أن نصب كل الجهد من أجل تحقيق الكثير من القضايا التي تؤمن للصحافيين والإعلاميين عيشا كريما". وقال: "يجب أن لا نقف مكتوفين أمام كل صعوبة واليوم هناك خطر يلوح في الأفق وتتوارد إلينا أنباء عن أقفال صحف جديدة وعن صعوبات تواجه محطات تلفزة ومواقع الكترونية وإذاعات وهناك أيضا اجتزاءات من رواتب زملاء وحد من تقديمات علينا اذا ان نفكر معا وان نضع خطة للخروج من هذا النفق".

وقال: "إننا منفتحون على كل فكرة ترد إلينا ويمكن أن تكون جيدة ومفيدة لصالح مجموع الصحافيين والإعلاميين. إن وراء كل سياسي ناجح صحافي ناجح ووراء كل دولة ناجحة صحافيون ناجحون، ولكن يجب أن نستثمر هذه القوة للضغط على السياسي الذي نخدمه 365 يوما في السنة فليس قليلا عليه اذا خدمنا ليوم وصوت لمشروع قانون يخصنا. لو اضطر بنا الأمر للنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقنا لنقول نحن هنا نريد هذه المطالب ويجب ان تتحقق".

وأكد نقيب المحررين "أننا أمام ورشة عمل صعبة وشاقة ومرهقة، ما يعنيني كيف يمكن أن نقدم للزملاء ولو معشار ما يصبون إليه. إن ومضة الرسالة لا تزال قائمة في هذه المهنة، لذلك نحن مميزون ومن حقنا أيضا أن نعيش بكرامة فليكن للصحافي سيادته وسلطتنا سلطة نمارسها لخير الوطن وخيرنا جميعا فلنمارسها يدا واحدة".