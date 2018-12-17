شكرا لقرائتكم تظاهرة ضد الفساد في رياض الصلح: "لاعادة النظر بحكم الدولة المنهوبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 20:03

نظم الاتحاد الوطني لنقابة العمال والمستخدمين والحزب الشيوعي اللبناني تظاهرة قبل ظهر أمس امام مصرف لبنان حيث رفعوا الاعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاكمة السلطة السياسية الفاسدة، وشعارات: "الاحزاب والسياسيون وجهان لعملة واحدة"، "لا للدولة الفاشلة"، "كفى خطابات مذهبية"، ولاعادة النظر بحكم الدولة المنهوبة والفاسدة.



وشارك في التظاهرة حشد غفير من المواطنين وممثلو النقابات والاتحادات وممثلو القوى الحزبية وتخللها اناشيد وطنية وثورية، ثم توجهت التظاهرة إلى ساحة رياض الصلح وسط حضور كثيف للقوى الأمنية ومكافحة الشغب.

والقى الأمين العام للحزب الشيوعي ​حنا غريب​ كلمة، توجه فيها الى المسؤولين بالقول: "سنواجهكم ونحملكم تبعة الانهيار الذي وصلنا إليه، هناك مساران لا ثالث بينهما إما ان ينهار ​الاقتصاد​ على رؤوسنا أو أن ينهار على رؤوسهم فتعالوا ندعه يسقط على رؤوسهم فعلى المسؤولين أن يدفعوا الثمن". وشدد على ان "هذه التظاهرة هي باب الدخول إلى بناء حركة شعبية ديموقراطية اليوم أكثر من أي يوم مضى، تعالوا نقول لهم بالفم الملآن ان ​الدين العام​ سرقة موصوفة موجودة في جيابكم أيها التحالف السلطوي المالي". وقال: "ليس عدلا ان يستمر الفقراء بدفع 70 في المئة من قيمة الدين العام وحيتان المال لا تدفع سوى 30 في المئة".

وأكد انه "لن نستكين عند هذه الخطوة، بل هي خطوة أولى في سياق تحرك متصاعد وتدريجي"، وقال: "سنتجه لمزيد من التصعيد وصولا إلى العصيان المدني وليتحمل المسؤولون مسؤولتهم".

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "اخرجوا من متاريس الطائفية والمذهبية واذهبوا إلى رحاب الوطنية وانزلوا إلى الشارع في كل المناطق".

من جهته قال النائب ​أسامة سعد​ "جئتم تلبية لنداء الشعب والوطن لا لاجل زعيم، ورفضا للطائفية والاستغلال، وانتم تتشكلون من كل اطياف المجتمع"، مشددا على "اننا نعاني في لبنان من نظام الزبائنية والمحاصصات الطائفية وهو نظام عاجز عن مواجهة الاخطار المحدقة بلبنان وعن حل المشاكل الاقتصادية الناتجة عن نظام الاحتكارات والمضاربات".

وأكد سعد "ان الازمة السياسية اليوم هي ازمة نظام عميقة وليست ازمة عابرة سياسية، فوضعنا السياسي مهترئ متعفن يقوم على الفيتوهات وقد تحول نظامنا الى كونفدرالية طائفية داخل السلطة، فهذه القوى تشكل تهديدا لوحدة الدولة التي باتت مرتعا للزبائنية و​الفساد​، فحياة اللبنانيين في قبضة هذه القوى الفاسدة"، محذرا المسؤولين من "ان التمرد الشعبي بات قريبا لواقع لم يعد يحتمل"، وشدّد على ان "استمرار الفراغ الحكومي يؤدي الى مضاعفة الازمات ونطالب ب​تشكيل الحكومة​ اليوم قبل الغد، كما نطالب المرجعيات بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال".

...واعتصام في طرابلس ضد الفساد

وفي طرابلس نفذ عدد من الناشطين، الذين لا ينتمون الى اي تيار سياسي، اعتصاما في ساحة عبد الحميد كرامي، احتجاجا على الفساد في البلد، وتحت عنوان "بدنا حقوقنا"، في ظل انتشار عناصر من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، شارك فيه شبان وشابات من مختلف مناطق طرابلس رفعوا خلاله الاعلام اللبنانية، ولافتات كتب عليها " فسادكم يقتلنا"، "خلصنا تهميش لطرابلس"، "بدنا يشتغل مطار القليعات"، "ضد المكب وضد المطمر"، "ما منساوم عحقوقنا".

وبعد النشيد الوطني، تحدث باسم المعتصمين يحيى فتال، فقال: "نحن هنا اليوم بمبادرة فردية وشخصية، وهذا الحراك الشعبي المفتوح هو برسم جميع أبناء مدينة طرابلس، فالجميع هنا متساوون، فالذي يجمعنا هو الهم الوطني الذي تعيشه البلاد وتحديدا طرابلس، من فقر وبطالة وتهميش، فلم يعد من المقبول أن نسكت عن كل هذا الإجحاف بحق طرابلس التي تمتلك كل المرافق الحيوية لإعادة النهوض عسى أن توفر فرص عمل لأبنائنا والتي هي معطلة بفعل سوء الإدارة والفساد والتجاذبات السياسية".

اضاف: "إن الضائقة الإقتصادية التي نمر بها هي بفعل الأزمة السياسية، ونحن هنا اليوم لنرفع صوتنا في وجه الجميع، فالجميع مسؤول... نحن هنا اليوم باقون في الساحات، لن نتراجع عن مطالبنا المحقة ولن نسكت عن الإستهتار الذي تؤديه سائر الإدارات والجهات المعنية، هذه مدينتنا فلننقذها جميعا".