دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت كريم بشكل رسمي اليوم عن خدمة توصيل الطعام الجديدة Careem NOW والتي تاتي كأول خدمات الشركة في مجال الدعم اللوجستي وخدمات التوصيل اي مابعد خدمات توصيل الركاب.

كريم تخطط الشركة للتوسع وتنويع أعمالها في أكثر من مجال بدءاً من النقل الجماعي توصيل الطعام وربما قريباً توصيل الطرود وغيرها من الخدمات حيث تنوي الشركة إنفاق 150 مليون دولار لتطوير أعمال التسليم خلال الفترة القادمة.

بالنسبة للخدمة الجديدة لتوصيل الطعام Careem NOW فهي متوفرة الان ضمن تطبيق منفصل على اندرويد و iOS وانطلقت الخدمة بالفعل في بعض أحياء مدينة دبي و مدينة جدة كبداية ثم ستنطلق الخدمة في مصر وباكستان قريباً والهدف هو ان تصل الخدمة لاحقاً لأكثر من 15 دولة و 120 مدينة تتوفر فيها خدمات كريم.

كريم تقول ان سوق توصيل الطعام العالمي قد يصل الى 25 مليار دولار في 2022 وهذا سينعكس على منطقتنا بالطبع حيث ان طلبات توصيل الطعام عبر الانترنت قد تشكل 48% من طلبات توصيل الطعام بشكل عام.

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التدوينة رسمياً : كريم تطلق خدمة توصيل الطعام Careem NOW في جدة و دبي ظهرت أولاً على عالم التقنية.