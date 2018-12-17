دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنتل تمدد تعاونها مع شركة الألعاب والمسابقات إنتل تمدد تعاونها مع شركة الألعاب والمسابقات الرياضية ESL مقابل 100$ مليون

أعلنت شركة ESL المختصة بتطوير وتنظيم المسابقات والألعاب الرياضية الالكترونية عن شراكة مع إنتل تقوم بموجبها الأخيرة على تزويد الأولى بالخدمات والأجهزة اللازمة لتطوير الألعاب وتنظيم المسابقات والأحداث الرياضية المختلفة، بجانب عملها على اختبار تقنيات جديدة مثل الجيل الخامس.

وتعتبر الشراكة الجديدة بمثابة تمديد التعاون بين الشركتين، حيث كان التعاون بينهما ينتهي مع 2018، لكن مع العقد الجديد فإن التعاون سيستمر حتى 2021، وهذا الشراكة أيضًا تأتي كاستمرار لنحو 18 سنة من التعاون.

وستصل قيمة التعاون 100$ مليون ستستثمرها الشركتان في مجال الألعاب والمسابقات الإلكترونية. وبالحديث عن الصفقات في مجال الألعاب الالكترونية، فإن هذه الصفقة تعتبر الأكبر في التاريخ بحسب حديث إنتل في بيانها.

تعمل شركة ESL على تنظيم حلبات وأحداث منافسات الألعاب الرياضية الالكترونية، حيث تجمع المنافسين من جميع أنحاء العالم للسباق نحو بطولات مختلفة للعديد من الألعاب الشهيرة في مدن مختلفة حول العالم.

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