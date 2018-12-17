شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان يهنى البحرين باليوم الوطنى للمملكة وجلوس الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفريق ضاحى خلفان نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، دولة البحرين باليوم الوطنى للملكة ويوم جلوس الملك. وقال خلفان: "فى ذكرى هذا اليوم العزيز نرفع أسمى آيات التهانى والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة "حفظه الله ورعاه" وإلى صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى شعب مملكة البحرية الوفى بمناسبة اليوم الوطنى لمملكة البحرين ويوم جلوس الملك".

ضاحى خلفان وأضاف خلفان "سائلين المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين عزها ورفعتها واستقرارها وتلاحمها الشعبى حول قيادتها فى ظل مسيرة التقدم والإزدهار".

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