شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع مطلة على الخط الدولى مع السعودية شمالى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمنى مواقع هامة مطلة على الخط الدولى الرابط بين اليمن والسعودية شمالى محافظة الجوف. وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش فى المحور الشمالى للمحافظة بقيادة العميد هيكل حنتف، نفذت عملية عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من السيطرة على ما تبقى من سلسلة "القذاميل" الجبلية الواقعة بين محافظتى الجوف وصعدة، وأسفرت عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثى، وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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