شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعرب عن ترحيبها بزيارة الرئيس السودانى لدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخارجية الروسية بزيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى دمشق، معربة عن أملها فى أن تسهم هذه الزيارة فى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

جاء ذلك فى بيان للخارجية الروسية، اليوم الاثنين، معربا عن ترحيب (موسكو) بأول زيارة لزعيم عربى إلى سوريا، منذ بدء النزاع فى سوريا فى نوفمبر" 2011"، مبديا الأمل فى أن تساعد نتائج هذه الزيارة فى الاستعادة الكاملة للعلاقات بين الدول العربية وسوريا.

وأشار البيان إلى أن روسيا تنطلق من حقيقة أن عودة سوريا السريعة للعائلة العربية من شأنها أن توفر دعما كبيرا لعملية التسوية السورية، وذلك فقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولى وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

يُذكر أن الرئيس السورى بشار الأسد قد استقبل أمس الأحد نظيره السودانى، عمر البشير، الذى قام بزيارة لدمشق استمرت يوما واحدا، تعد الزيارة الأولى لرئيس عربى منذ بدء النزاع فى سوريا.