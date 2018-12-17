شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس السودان يغادر مطار القاهرة بعد زيارته لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، جعفر الصادق مساعد رئيس جمهورية السودان، بعد انتهاء زيارته للبلاد والتى استغرقت يومين، إلتقى خلالها عددا من المسؤولين لمناقشة القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون. قالت مصادر، إن إجراءات سفر جعفر الصادق، تم انهاؤها على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى لندن، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس السودان يغادر مطار القاهرة بعد زيارته لمصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .