شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو الاتحاد الأوروبى لزيادة الاستثمارات لإعمار المناطق المحررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبى إلى الدخول بقوة فى مجال الاستثمار وخاصة إعمار المناطق المحررة.. معربا عن أمله فى تعميق العلاقات لدعم النازحين ومشروعات الطاقة والنقل والتجارة والزراعة والصحة.

وذكرت الخارجية العراقية- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن وزيرها محمد على الحكيم بحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى ديفيد ماكاليستر وأعضاء اللجنة- خلال اللقاء الذى عقد اليوم بمبنى الوزارة فى بغداد- العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيزها من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون التى دخلت حيز التنفيذ هذا العام وتشمل المجالات الأمنية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.

وأكد الحكيم استمرار الحكومة العراقية فى التعاون مع الأصدقاء فى الاتحاد الأوروبي..مثمنا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للبلاد من خلال التحالف الدولى فى حربه على تنظيم (داعش) الإرهابى..داعيا الاتحاد إلى الدخول فى مجال الاستثمار وإعمار البلاد وإعادة تأهيل البنى التحتية لتلك المناطق.

ومن جهته..أعرب ديفيد ماكاليستر عن شكره لوزير الخارجية العراقى لما تقدمه وزارة الخارجية من تعاون وتنسيق مع الاتحاد الأوروبى واستمرار دعمهم للعراق فى المجالات كافة للمساهمة فى استقراره الدائم.