لعب ولهب تعالوا الملعب !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ومبكراً نطلقها ! صفحة وانطوت

*وتعالوا هنااااك . كما اشار بها لاعبوا الهلال لجماهير الافريقي

*يظل الهلال كبيراً مهاباً قوياً بعبعاً لكل اندية افريقيا والانتصار عليه بكل الوسائل غاية كل الاندية

*الاسم الهلال وحده يكفي لإرهاب الخصوم وسحر الفانيلة الزرقاء يجلب الامتاع والابداع

*خسر الهلال بالأمس لعوامل لا تخفي علي ابسط المشجعين والكورة بالدارجي غلطات يستفيد منها الخصوم

*لذا هي عوامل اجتمعت فكانت الخسارة . لا اريد ان اجملها او احملها لكنها منظومة متكاملة . وعلي الهلال ان يطوي الصفحة ويعد العدة لمواجهة الاحد يوم الوعد

*الهلال عملاق افريقيا يهوي البطولات الكبري ووجوده في المجموعات حق واستحقاق فأفريقي الامس لن يقوي بمشيئة الله علي مقارعة ابوالهل في المحرقة بامدرمان

*نثق ثقة تامه ان الازرق الضاوي واللون السماوي قادر علي التفوق في لقاء الاحد القادم والتأهل فالأدوار تتبادل لكي يعود الهلال ويصنع الفارق ويعوض انصاره عن هزيمة الامس

*جماهير الهلال التي اطلقت هاشتاق النصر عقب نهاية المباراة واعربت عن الرضاء التام لاداء الفرقة الزرقاء قادرة دون شك ان تزلزل الملعب وتولعها نار ولهب امام انظار فتية باب الحديد

*سوء السلوك التشجيعي والمعاملة والتلفظ الذي واجهه لاعبي الهلال في رادس لن نقول ان جمهورنا سيفعل مثله لكنه سيمنح جمهور الافريقي درساً اخر في التشجيع والمؤازرة فناً وطرباً ودعماً لاتلفظاً واعتداء وحصب

*اولتراس اسود الهلال الزرقاء لن تكف عن الزئير وهذا اكيد مؤكد فهم فتية تشبعوا بحب المارد الازرق وعندما يزأر الانصار ترتجف الاقدام

*وعلي لجان التعبئة في كل الوسائط والاماكن ان تستهدف حضور خرافي يوم الاحد وعلي قناة الهلال والمنابر الاعلامية الهلالية شحذ الهمم

*فإن كان في رادس اربعين الفاً فبمشيئة الله ستكون الجوهرة المفخرة (المحرقة ) بمئة الف مشجع هلالي لن تصمت افواههم

*سعدت جدا وهاتفي يتلقي الكثير من المكالمات والرسائل من الاهلة الخلص وهم يطالبون بالاستعداد والاعداد والكتابة عن الدعم القادم لكتيبة الازرق يوم الاحد , وكنت اكثر سعادة بالتباري لتكوين ورسم طريق للجان التعبئة لمعركة الاحد

*لقاء الاحد يمثل تحدي خاص وسنظل نكتب عنه حتي يتحقق النصر

* الهلالاب في عموم السودان تعالوا براً وبحراً وجواً فما وجده الهلال في رادس وما فعله التونسيين انتم قادرون علي رده في المحرقة

*سنعيد ذكريات الانتصارات الكبيرة علي ناساروا والترجي والاهلي المصري والزمالك وكل من تعدي وتطاول علي الازرق ! ومشكلة الافريقي انه فعلها ولا يدري ماذا في انتظاره وعاقبة ما اقترف

*لو كان انتصارا بطرق مشروعة لباركناه ولكنه انتصار بالتحكيم والترهيب وجماهير الهلال لها تشجيعا مثاليا ودعما راقيا لا بلطجة كما فعل جمهور الافريقي

*ان كان الهلال في رادس لعب واجاد واضاع مهرجاناً من الاهداف ففي ملعبه وجوهرته قادر ان يسجل يمتع ويسعد انصاره

*لم يفلت كبار افريقيا من النجاة في المقبرة فمخالب الاسد الازرق تنتظر ان تفترس الافريقي

*يعود الهلال يوم الثلاثاء لذا علي الجمهور الهلالي ان يهب ويستقبل الاقمار ويلهب المعركة من المطار ليبث فيهم الحماس دعما

*اعلم تماما ان الزعفوري واللاعبين بعيدا عن سلبيات ما حدث منهم في مباراة رادس الا انهم بلا شك سيفعلوها في امدرمان

*الهلال الاكثر جدارة ومكانة ان يكون في المجموعات

*الاحد يوم الوعد

كلمات حرة

*في الجوهرة يصعب علي أعتي الخصوم النجاة من مخالب الاسد الازرق

*مباراة الاحد مباراة دعم ومؤازرة لا مباراة فرجة

*همسة .. الزعفوري يحتاج لمساعد وطني يا مجلسنا

*كلمة حرة اخيرة ..هلال المجموعات