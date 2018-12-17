كلمات متقاطعة جداً.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: (1)

> أداة نصب.

> شيك.

(2)

> سائل حيوي.

> زبادي.

(3)

> مكرر.

> حريق.

(4)

> للتعريف.

> متصل الآن.

(5)

> تقال في التلفون.

> في الكوبري.

(6)

> اسم موصول.

> معتز موسى.

(7)

> مبعثرة.

> المعارضة السودانية.

(8)

> من أخوات كان.

> لن نذل ولن نهان ولن نطيع الاميركان.

(9)

> من أخوات إن.

> التطبيع مع إسرائيل.

(10)

> وسيلة تواصل.

> لايك.

(11)

> من الأسماء الخمسة.

> القطط السمان.

(12)

> في الصباح.

> صف العيش.

(13)

> للتمني.

> صراف فيه قروش.

(14)

> متواليات.

> صف البنزين.

(15)

> للاستفهام.

> كاش أم شيك؟

(16)

> للتعجب.

> غادر المجموعة.

(17)

> للتأوه.

> عودة السيد الصادق المهدي.

(18)

> للاعتذار.

> الشبكة طاشة.

(19)

> قاتل.

> عصيدة.

(20)

> ممنوع من الصرف.

> المرتب.

(21)

> من الآثار.

> بنك.

(22)

> من الأمس.

> الطيران السوداني.

(23)

> جملة غير مفيدة.

> أزمة مفتعلة.

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