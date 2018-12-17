بعد عوته من زيارة غير معلنة إلى السعودية... وزير النفط الكويتي يستقيل

ونسبت الصحيفة الكويتية، لمصادر لم تسمها، القول إن "الوزير الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم"، مشيرة إلى أنه كان قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

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وكانت صحيفة "الراي" الكويتية كشفت النقاب عن زيارة سرية قام بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، إلى السعودية ، معربة عن تفاؤل بشأن هذه الزيارة".

بدوره، كشف نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، عن تفاصيل لقاء وزير النفط الكويتي مع نظيره السعودي، وحقيقة الخلافات المملكة العربية السعودية. ونفى الجار الله، تفاقم خلاف بلاده مع السعودية حول نفط المنطقة الحدودية بينهما، وأكد سعيها لتسوية الوضع مع الرياض بشأن حقلي نفط "الخفجي" و"الوفرة".

ولفت إلى أن وزير النفط الكويتي التقى نظيره السعودي، خالد الفالح، وتطرقا إلى الاختلاف في وجهات النظر حول حقلي "الخفجي" و"الوفرة" ما أدى إلى وقف الإنتاج فيهما. وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي: "هناك أفكار محل بحث ودراسة ونقاش وستعقد لقاءات أخرى بين الجانبين خلال الأيام المقبلة لبحث هذا الأمر، كما ستكون هناك زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين في هذا الشأن".