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ونسبت الصحيفة الكويتية، لمصادر لم تسمها، القول إن "الوزير الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم"، مشيرة إلى أنه كان قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
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بدوره، كشف نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، عن تفاصيل لقاء وزير النفط الكويتي مع نظيره السعودي، وحقيقة الخلافات المملكة العربية السعودية. ونفى الجار الله، تفاقم خلاف بلاده مع السعودية حول نفط المنطقة الحدودية بينهما، وأكد سعيها لتسوية الوضع مع الرياض بشأن حقلي نفط "الخفجي" و"الوفرة".
ولفت إلى أن وزير النفط الكويتي التقى نظيره السعودي، خالد الفالح، وتطرقا إلى الاختلاف في وجهات النظر حول حقلي "الخفجي" و"الوفرة" ما أدى إلى وقف الإنتاج فيهما. وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي: "هناك أفكار محل بحث ودراسة ونقاش وستعقد لقاءات أخرى بين الجانبين خلال الأيام المقبلة لبحث هذا الأمر، كما ستكون هناك زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين في هذا الشأن".
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عوته من زيارة غير معلنة إلى السعودية... وزير النفط الكويتي يستقيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .