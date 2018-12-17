مساعد وزير الخارجية المصري: العلاقات المصرية السودانية أقوى من السياسات والحكومات

وقال مساعد وزير الخارجية في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن مصر والسودان أشقاء والخلافات تحدث حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، وهناك مناوشات إعلامية تحدث بين الحين والٱخر لكنها لم تستطع ضرب العلاقة القوية بين الطرفين وهذا ليس وليد اليوم.

وأضاف نصر، لا يمكن أن تقبل مصر المساس بالسودان من جانب أي طرف خارجي، والسودان لا تقبل المساس بمصر من أي جهة كانت، ولو حدث ذلك سترى العلاقة الحقيقية بين البلدين بشكل قد لا يعرفه الكثيرين، الخارج هو من يحاول دائما إفساد تلك العلاقة بين الحين والٱخر والمسألة واضحة وصريحة، العلاقة بين البلدين لا أتصور أنها تخيفني، فعلاقة الشعبين ببعضهما اقوى بكثير جدا من أن تفرقهم سياسات وحكومات.

وتابع مساعد وزير الخارجية، الخلافات تحدث بين الأشقاء في الأسرة الواحدة وهي شيء طبيعي يبرهن على قوة تلك العلاقات طالما هى خلافات حميدة، ولا ترقى لمستوى الصراع وكل شىء يمكن أن يحل بالتفاوض، وكلما زادت صعوبة التفاوض نكون سعداء عندما نصل للحل.