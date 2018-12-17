الطيران العراقي يعلن شن غارات على محافظة دير الزور السورية

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان للوزارة: "نـفذت قوات الأمن العراقية ضربة جوية ضد هدفين لتنظيم داعش في منطقة هجين داخل الأراضي السورية، وأدت الضربة إلى تدمير البنايتين المستهدفتين بالكامل". وتابع البيان: "كان كبار قادة داعش يستخدمون تلك البنايتين كمكان لعقد اجتماعاتهم بشكل دائم، ويشكل تدمير هاتين البنايتين ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي، مما سيقلل وبشكل كبير قدرة ذلك التنظيم على توجيه وقيادة المتبقي من مقاتليه داخل وحول منطقة هجين".

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ولم يشر بيان الوزارة لتاريخ تنفيذ الضربة، إلا أن مركز الإعلام الأمني أفاد بأنها نفذت يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعلن العراق في الـ11 ديسمبر/كانون الأول، تنفيذ مقاتلاته لغارات دمرت هدفين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة سوسة بمحافظة دير الزور داخل الأراضي السورية، كان بداخلهما 44 مسلحا.

ويشن السلاح الجوي العراقي ضربات ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلن العراق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول 2017.