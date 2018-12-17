شكرا لقرائتكم خبر عن أديل للطيران ودرجة الأمتعة.. إعلان أغضب السعوديين (تقرير) والان مع التفاصيل

أثار إعلان شركة أديل للطيران حفيظة بعض السعوديين المتابعين للشركة على تويتر تحت وسم "درجة خزانة الأمتعة، بعد أن نشرت إعلانًا عن درجة أقل من الدرجة السياحية، واعتبره البعض إعلانًا مهينة ومضللا ويخالف القوانين.

وأوضحت شركة طيران الطيران الاقتصادي السعودي "أديل" بأنه يمكن للمسافرين بدءا من 1 يناير 2019 حجز تذاكر سفر "بدرجة خزانة الأمتعة"، وتوفير رحلات لمن لا يستطيع دفع ثمن التذكرة في الدرجات الأخرى.

البداية مع تغريدة غريبة من طيران أديل جاء فيها : " في طيران أديل نبحث دائمًاً عن طرق جديدة ومبتكرة لتخفيض تكاليف السفر ومع درجة خزانة الأمتعة الجديدة، نضمن لك أقل الأسعار على الإطلاق" مع رابط تفاصيل الخدمة وصورة افتراضية لراكب يجلس وسط الأمتعة لتنهال التعليقات الساخرة من هذه الفكرة.

وسيجلس الركاب الذين سيختارون السفر عبر هذه "الدرجة" في المكان المخصص للأمتعة على متن الطائرة.

و كشفت شركة أديل للطيران عن حقيقة إعلانها الذي نشرته وأثار ضجة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن عزمها فتح درجة خزانة الأمتعة للسفر بأقل الأسعار موضحة من خلال مقطع فيديو نشرته أنه مجرد إعلان لتوعية الناس عن الطيران الاقتصادي.

وأشارت الشركة إلى أنه دائمًا ونادرًا ما يبحث الراكب عن طرق جديدة ومبتكرة لتخفيض تكاليف السفر، وخلال إحدى الجلسات توَصّلنا إلى فكرة بدأت بإدراك بسيط جدًا في المتوسط نجد أن 46 % من مساحة خزانة الأمتعة على الطائرة غير مستغلة، ماذا لو استخدمنا هذه المساحة لوضع المزيد من المقاعد ووضعنا أمام المسافرين المزيد من الخيارات قبل أن تعقب الشركة ذلك بمقطع فيديو يوضح أنه إعلان توعوي بعد أن أثار ضجة كبيرة بين المتابعين.

وقال جاسم أبو زيد، الخبير في استراتيجيات التواصل، إن الدرجة الجديدة جاءت على حساب بعض الضروريات التي تقدم للمسافر العادي مثل الذهاب لدورة المياة.

وأضاف أبو زيد، في سلسلة تغريدات، أن ردة الفعل التي رأيناها تبدو وكأنها الهدف من الإعلان، لأن الفيديو المصاحب أقرب للنكته منه للترويج لمنتج حقيقي.

وواصل: "القانون يلزم الشركات بطبيق قواعد السلامة الأساسية بحسب منظمة الطيران المدني الدولية. فماذا لو فكرت فعليا أي شركة باستغلال منطقة الشحن؟".

واستطرد: “يظن من يرى الإعلان أن تذكرة كهذه أرخص من التذكرة الاعتيادية، لكن هل المسافر المضطر يهمه السعر؟ أحيانا يضطر المسافر لدفع قيمة أكبر كي يضمن مقعدا على أقرب رحلة. وتتردد كثيرا عبارة (طلعوني حتى لو مع العفش)”. متسائلا: “هل اعتمدت الشركة في الإعلان على رجع الصدى من الركاب؟”.

وأكد أن “الشركات ملزمة بتوفير مضيف أو مضيفة لكل 50 راكبا على الرحلة، فلو كان عدد الركاب 101 راكب فأقل عدد هو ٣ مضيفين، إضافة لتوفير أقنعة أكسجين وسترات نجاة ومزالق خروج طوارئ. كما أن التهوية ونظام التحكم في درجة الحرارة ليست مجهزة ولا يوجد نوافذ ولا مخارج طوارئ”.

وواصل موضحا أن حملة الشركة “اتصاليا” نجحت في لفت الانتباه. متسائلا: هل لديهم خطة لإدارة الأزمات ما إذا انحرفت الحملة عن مسارها وظهرت ردود فعل غير متوقعة.

واختتم أبو زيد حديثه معتبرا أن "الإعلان مقامرة اتصالية متهورة على حساب الصورة الذهنية للشركة”. مشيرا إلى أنه “لو نجحت الحملة؛ فستنجح الشركة في التخلص من عبء الصورة الذهنية الذي ورثته من شقيقتها الكبرى. بقى أن نترقب وننتظر ما وراء هذه النكتة من إعلان حقيقي".