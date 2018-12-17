شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات السعودية» تعلن إغلاق كافة فروعها الأربعاء.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعتزم شركة الاتصالات السعودية “STC” إغلاق جميع فروعها بمحافظات ومناطق المملكة بعد غدٍ الأربعاء (19 ديسمبر 2018) ليوم واحد فقط. وأوضحت الشركة في رسالة بثتها لمشتركيها أن الخطوة تأتي لتعزيز كفاءة الخدمات ولتشجيع استخدام القنوات الرقمية التي أطلقتها لخدمة العملاء إلكترونياً. وأشارت “STC” إلى أنها ستقدم خدماتها المختلفة للعملاء عبر تطبيق “MySTC” وأجهزة الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى خدمة الرسائل التفاعلية (900).

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