قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين التي يسيطر عليها الجيش التركي في شمال سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله إن الانفجار وقع عند أطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص هم 4 مدنيين و4 عناصر من القوات الموالية لأنقرة.





وأشار عبد الرحمن إلى أن الانفجار أدى إلى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير، وتسبب في إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة، لافتا إلى أن عدد من قضوا قابل للارتفاع.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية منذ مارس/آذار على منطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنَّته ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.



وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفا، على الفرار، ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.





ويأتي هذا التفجير بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شنت بلاده منذ 2016 هجومين في شمال سوريا، الأربعاء، أن عملية جديدة ستشن "في الأيام المقبلة" قال إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات.

وتشهد المنطقة، منذ العدوان التركي عليها، حالة من الفوضى الأمنية ومضايقات واسعة يعاني منها السكان، تدفعهم إلى ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة.