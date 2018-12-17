شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يرفض تدخل "الشيوخ الأمريكى" فى الشئون الداخلية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، مجلس الشيوخ الأمريكى بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية واحترام سيادتها والمساس بقيادتها والنيل من مكانتها.

جاء ذلك فى رسالة مكتوبة وجهها الدكتور مشعل السلمى لرئيس مجلس الشيوخ الأمريكى، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربى اليوم الاثنين.

وأكد "السلمى" - في رسالته - رفضه القاطع لقرار مجلس الشيوخ الأمريكى الذي يتناقض مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين والشعبين السعودى والأمريكى.

وأشار إلى القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في 11 ديسمبر الجارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، والتصدي لأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح أو الابتزاز أواستخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف قيادة وسمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتماداً على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة.

وأكد أن هذه الحملة لن تنال من قيادة المملكة العربية السعودية ومكانتها العربية والإسلامية بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، ومواقفها الراسخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خدمةً للقضايا العربية والإسلامية ودورها المحوري كركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومى العربى والتصدي لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن العربى والتهديدات والمخاطر التى تحدق بالمجتمع العربى والإسلامى.

ونوه بجهود المملكة العربية السعودية الرائدة لاستتباب الأمن وتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسخير كامل إمكاناتها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار ودعم مشاريع التنمية والتحديث في منطقة تواجه تحديات كبيرة ومخاطر جسيمة وتتسم بالاضطرابات والتوتر وعدم الاستقرار .