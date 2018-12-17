شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية: قبول استقالة وزير النفط الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسبق أن ذكرت "الأنباء" أن الوزير الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وكان الرشيدي قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

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