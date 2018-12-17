شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشكل لجنة عليا لعام التسامح فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات وحاكم دبى، عن تشكيل لجنة عليا لعام التسامح، لتتولى التنسيق فى مهام ما تسعى الإمارات إلى تنفيذه خلال عام التسامح 2019.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "وجهنا اليوم بتشكيل اللجنة العليا لعام التسامح برئاسة الأخ عبدالله بن زايد.. لديهم مهمة وطنية كبيرة.. نسعى من خلال عام التسامح لتكون الإمارات المرجع العالمى الرئيسى لسياسات التسامح وممارساته وقوانينه وأدواته وأبحاثه ودراساته.. الإمارات والتسامح وجهان لعملة واحدة".





وكان الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات، أكد أن العام المقبل 2019 سوف يكون عام التسامح فى الإمارات، فى إطار تعزيز الدور العالمى الذى تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقى الحضارى".