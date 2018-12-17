شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيست الإسرائيلى يصادق على وجود بؤر استيطانية فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات فى الكنيست الإسرائيلى على وجود 66 بؤرة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية- فى تصريح اليوم الاثنين "إن البؤر الاستيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، التى كانت تشكل عقبة قانونية لحكومة الاحتلال، التى استغلت الأحداث الأخيرة لتمكينها من هذه البؤر الاستيطانية، وسيتم رفع المخرجات للكنيست للتصويت على تشريعها".

وأشار بريجية إلى أن من بين هذه البؤر، سيدى بوعز، ونتيف هتيفوت، وتقوع "د"، فى محافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما يجرى يعد جريمة حرب وفق القانون الدولى، خصوصا أن هذه الأراضى فيها كوشان طابو عثمانى، وسيتم التصدى لهذا القرار العنصرى قانونيا، وميدانيا.

يذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، كانت قد صادقت أمس أيضا على مشروع قانون طرحه حزب "البيت اليهودي" يهدف إلى تمكين جيش الاحتلال الإسرائيلى من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها فى الضفة الغربية، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة.