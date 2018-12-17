ان كان الازرق سيعتمد علي مدرب اللياقة الزعفوري في مباراة الأحد ..يبقي سلملي علي الهلال.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الاخ اللواء مأمون الطاهر واحد من أبناء عطبرة اتصل بي عبر الهاتف واكد أن الاخ جمال حسن سعيد رئيس نادي الأمل لم يلتق بأي صحفي ولم يتحدث لاي جهة إعلامية قبل مباراة المريخ والأمل ولم يقل أن انتصار الأمل علي المريخ مسألة وقت وجمال بالغ في استقبال بعثة المريخ وزارها في المعسكر وخاطب أعضاءها مرحبا بالأحمر في مدينة الحديد والنار وكان اول من قام بتهنئة رئيس بعثة الاحمر بالانتصار وكان في وداع البعثة وحرض جماهير عطبرة علي استقبال الزعيم اروع استقبال خارج الملعب وداخل الملعب وقد كان

** اطلعت علي تصريح الاخ جمال في احدي صحف امس الاول ووضح أن التصريح مشتول مفبرك وأسف جدا ان أصاب الرجل بعض الرشاش وهو مكان احترامي وتقديري واتمني ان يعود الأمل لسكة الانتصارات ومرة اخري احترامي وتقديري لاهلنا في ام الطيور والباوقة فلم اقصد التقليل من شأن المدينتين العريقتين انما كانت مجرد مداعبة

** مدرب الهلال الزعفوري والذي فشل في إدارة مباراة الامس عليه أن يعلم جيدا أن الأفريقي وفي مباراة الأحد المقبل بامدرمان لن يقف مكتوف الأيدي ولن يدافع وسيهاجم بقوة لإحراز هدف يلخبط الحسابات بعد أن تقدم بثلاث أهداف في ملعبه وكان غريبا أن يميل الزعفوري للهجوم الي آخر لحظه وفريقه مهزوم ٢..١ وكانت نتيجة مريحة وكان في حاجة الي هدف واحد فقط بامدرمان ليتأهل لدوري المجموعات لكنه وبدلا من إدخال مدافع ليحافظ علي النتيجة قام بإدخال بشة المحظوظ وابو الزعافر كان يطمع في هدف التعادل وفأجأه الأفريقي بالهدف الثالث في اخر خمسة دقائق …وادي الهلال بشكل جيد واهدر خط هجومه فرصا سهلة ونفد البنزين من اغلب لاعبيه في الجزء الاخير من المباراة وكان الظهير الأيسر فارس ابو شعر في أسوأ حالاته ولم يعرف متي يتقدم ومتي يتأخر وأكدت المباراة أن نصرالدين الشغيل أصبح لاعب شوط واحد اما جمال سالم الحارس الضعيف والمقلب الكبير فقد استقبلت شباكه ثلاث أهداف في اول مباراة رسمية أفريقية وتناقلت الاسافير امس خبرا يقول أن مجلس الهلال أطاح بزعفره واختار هيثم مصطفي مدربا والخبر نرجو الا يكون صحيحا لان هيثم عديم الخبرة والتجربة وتدريب الهلال بدري عليهو وعليه أن يبتعد ولا يدخل نفسه في اصعب امتحان خاصة وان هنالك عدد من اللاعبين زاملوه وهو لاعب ولن يقبلوا أن يكون مسئولا عنهم

** تصرفات أحد المحسوبين علي الرياضة مع الزميل مزمل ابوالقاسم مرفوضة جملة وتفصيلا وفيها عدم احترام لكل صاحب قلم وعدم احترام للصحافة وللأسف حدث التصرف في مطار الخرطوم وأمام الملأ

** المريخ العائد للدوري الممتاز بقوة يستقبل الأهلي مروي غدا ولن يجد أي صعوبة في إحراز انتصار عريض والأنتصار علي الأهلي يقوده لصدارة المجموعة وطبعا المدرب الزولفاني سيكون حضورا اعتبارا من تدريب اليوم والفنان التش جاهز وميدو جاهز وودالرشيد جاهز وتيري جاهز وبقية الفرقة جاهزة موية ونور

** نؤيد بشدة عودة كابتن العابد مدرب الأحمال التونسي للمريخ والانضمام للجهاز الفني

** حي العرب أحرز اول انتصار في الدوري الممتاز ..انتصر علي هلال كادوقلي بهدفين وشهدت المباراة أحداث مؤسفة ندينها بشدة

** فوز هلال الفاشر والمتمة شندي في دوري الوسيط وارتدي دنقلا يتعادل مع الميرغني ويعود بنقطة غالية من كسلا

** والله ما قادرين نفهم حاجة ..الاستاذ محمد الشيخ ابتعد عن رئاسة المريخ ورغم ذلك يتحدث للصحف في كل يوم واخر ما قاله تهنئة للفريق بعد الفوز علي الأمل ولا ندري هل تراجع عن قراره وعاد لرئاسة النادي بناء علي رغبة الذين اجتمعوا في منزل الزعيم محمد الياس ام مازال عند موقفه

** متي يجاز النظام الأساسي لنادي المريخ وبماذا خرج مجلس المريخ امس في رده علي اجتماع منزل ودالياس وهل اقتنع المجلس بمبررات المدرب الزولفاني التي الي سفره لبلاده

** جماهير المريخ لا يهمها أن يجاز النظام الأساسي أو لا يجاز .الجماهير يهمها أن يحرز المريخ الانتصارات في كل المنافسات وان يكون دائما في القمة

** قرعة دوري الثمانية لبطولة دوري الأبطال العرب تجري اليوم والمريخ لا يخشي أي فريق ويرحب بأي ثلاث فرق تقع في مجموعته

** رابطة مشجعي المريخ بالرياض العاصمة السعودية والتي يقودها الاخ مأمون عبدالرحمن مختار حفزت لاعبي الأحمر بمائة مليون جنيه …التحية لرابطة المريخ بالرياض والحافز نرجو أن يذهب كله للاعبين بدون مماطلة

** بالمناسبة .اين الاخ الفريق الطيب عبدالرحمن مختار ..عاشق المريخ سكرتير الاتحاد العام الأسبق والذي قدم للمريخ الكتير في صمت

** تحية هذا الصباح للاخ الفريق منصور عبدالرحيم سكرتير المريخ السابق والذي مازال مع المريخ مناضلا وجسورا

** صعب جدا ان يحرز هلال الابيض الانتصار في رواندا والهلال تراجع كثيرا بعد ذهاب المدرب الشاطر ابراهومة .

** الحديث عن ضغط البرمجة في الدوري الممتاز لا معني له والأندية في أوروبا تلعب كل يومين دوريا وتلعب احيانا في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري المحلي خلال ٧٢ ساعة ..هم اللاعبين ديل شغالين شنو غير الكورة ما يلعبوا

** في الدوري السعودي اوقف الحزم الفريق الصغير زحف الهلال المتصدر بالفوز بهدفين واصبح فارق النقاط بين الهلال والنصر ٣ نقاط ويلتقي الجمعة القادمة الهلال والأهلي عصرا ثم النصر والاتحاد ليلا

** اللهم جنب بلادنا الفتن والأحن ما ظهر منها وما بطن …اللهم احفظ السودان

** امس شاهدت واستمعت لفنان أفريقيا الأول والأخير محمد وردي يغني رائعته (بعد ايه ) في قاعة الصداقة وتزكرت تلك الايام الجميلة ..ايام الخرطوم خرطوم وبكيت

** بعد ما ودرت قلبي الكنت في ..جيت تبكي .جيت تشكي ..جيت تحكي لي ليه .

** آخر دبوس

** ان كان مجلس إدارة النادي سيعتمد علي مدرب اللياقة الزعفوري في مباراة الأحد المقبل ..يبقي سلملي علي الهلال