مسؤولية اضاعة الفرح الهلالي.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• قدم الهلال بالامس امام الافريقي التونسي واحدة من أجمل مبارياته في السنوات الاخيرة .. ولكن للأسف خرج الازرق خاسرا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف .. والحسرة الاكبر هي تقدم الهلال في نتيجة المباراة بهدف الطوربيد محمد موسى الضي .. كما سيطر الهلال على شوط اللعب الاول طولا وعرضا .. واهدر نجومه عدد من الاهداف المؤكدة .. وحتي ابوعاقلة لاعب المحور اهدر هدفا من شبه انفراد تام امام مرمى اصحاب الارض واطاح بالكرة عاليا في نهاية الشوط الاول.

• في هذا الشوط كان الهلال افضل حالا من اصحاب الارض .. والامور كانت تحت السيطرة ولكن في الشوط الثاني تغيرت الاحوال تماما .. ونجح الافريقي في السيطرة على مجريات المباراة .. وساعدت تبديلات الزعفوري مدرب الهلال في ذلك حيث دفع بالثنائي بشة الكبير وشيبوب الغائبين عن التوليفة الاساسية فترة طويلة .. ليغزو الافريقي مرمى الهلال من جميع الاتجاهات .. كما ساهمت اخطاء الدفاع في استقبال هدفين لسوء التغطية وعدم القراءة السليمة من جانب اللاعبين .. وبالامس ظهر فارس عبدالله مرتبكا على غير العادة .. ولم يقدم مستواه المعهود بالحركة الدؤوبة في الجهة اليسرى للازرق.

• تحسرت الجماهير الزرقاء على اضاعة الفوز كان في متناول اليد .. يساعد اللاعبين في آداء جولة الرد بأم درمان والفريق في وضع افضل .. لكن قدر الهلال ان يدخل لقاء الاياب بشعار نكون او لا نكون حت يتفوق على منافسه بفارق هدفين .. والافريقي الذي ظهر بالامس دون اللمستوى المطلوب بالنسبة لأنصاره .. سيعود ويقاتل من اجل المحافظة على تقدمه للعبور الي مرحلة المجموعات .. والوقت الحالي ليس مناسبا لتحميل احد مسؤولية الهزيمة .. ويجب الاستعداد منذ اللحظة لجولة الاياب المحدد لها الاحد القادم لحسم الامور لمصلحة الازرق .. حتي يكون في الميعاد ويحقق انتصار يكفل له التأهل الي الدور القادم.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• مرحة النوق العصـافير يا اللِّي دارت بيك رحـانا

• ودقت العِطر المُنشّم ختت الباتر حَدانا

• مـاشعرنابك بتضحك كنا في قِمة بكانا

• نمسح الدم من إيدينك وإنت تقطع في حشانا