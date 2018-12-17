هلا هلا على الجد..!!.. بقلم عبد المنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> يبعد فيكون قريباً من اهله وعشاقه كلما بعد اكثر.. يسافر فتسافر معه القلوب يطير فتلحقه الدعوات الطيبات.. يعود فيلتف حوله الأنصار.. هو معهم ان حل أو رحل يحبونه بجنون ويعشقونه بوله يتنفسونه هياماً لسانهم عنه مدافعاً.. عيونهم له متابعة اجسادهم له حارسة ارجلهم نحوه متحركة مكانته عندهم سامية وعلاه رفيع يعيشونه وبادمانه يسعدون هو القصيدة التي ينظمون والأغنية التي يتغنون والتباهي الذي به يتباهون «وبالجد جد كده» هو كده واكتر من كده.. ومن تسأله هو منو؟ بلا تفكير وبكل العفوية والنباهة والجمال يقول لك «ده السيد الهلال»..!

> نعم ياهو السيد الهلال حبيب الملايين وبلونه الأزرق الذي اختاره الخالق الباري لوناً للسماء والبحار يلعب اليوم على شواطئ محيط كاملة الزرقة ولا عجب ان طارت القلوب الى هناك وسافرت معها الأعين عبر القناتين الوطنية التونسية والهلال سيدة الفضائيات السودانية وملكة الفضاء السوداني..!

> المشهد الأول على الشاشة مشهد نزول لاعبي الهلال الى الملعب للاحماء وصافرات الاستهجان تلاحقهم من جمهور الافريقي الذي يملأ المدرجات وهذه «شغلة» اعتاد عليها افارقة الهلال ولم يعودوا يلتفتون اليها لا هي ولا ضجيج الاستقبال الذي يحظى به خصمهم فلا عين ولا اذن لهم تجاه المدرجات والعين والأذن كلها منصبة على الكرة وبس..!

> تشكيلة الهلال التي يغيب عنها الفارس نزار حامد «الصحراوي» غير مهم من يشارك فيها من «قولة تيت» ومن يبقى على دكة البدلاء فالعشرون بطل الذين سافروا كلهم تواقون للمشاركة وكل واحد منهم يمثل نفسه والآخرين من الذين تم عليهم الاختيار للسفر او الذين بقوا بام درمان عاصمة الهلال وهم تحت الاستعداد لمعركة اخرى داخلية كانت أم خارجية وقوات اسناد جاهزة لزملائهم «الاولين».. وعليه فالتشكيلة ليست ذات اهمية والمشاركون والاحتياطي كلهم جاهزون لاداء «الخدمة الوطنية» للوطن وهلال الوطنية..!

> اختيار لاعبي الهلال «كوم» يقابله «امتحان نقل» لمدرب الفريق الزعفوري وهو يواجه فريق بلده بتحد لونه وشكله وطعمه مختلف.. «فسيرته الذاتية المحسنة» بالهلال تعززها «شهادات عليا» اذا ما اجاد قراءة الملعب وعرف كيف «يغلق» منافذ فريقه «ويفتح» الثغرات في خصمه واذا نجح في الخروج بالنتيجة المأمولة والمرجوة فسيكون بلا شك في مرمى أعين الفرق التونسية وستلاحقه العروض منها ومن اخرى خارج تونس.. والخلاصة اليوم يوم الزعفوري وان قلنا ان يوم الرجال هو يوم لاعبي الهلال..!

> لاعبو الفرق التونسية عموماً بارعون في استفزاز خصومهم وجرهم «بشطارة شديدة» الى البطاقات الملونة.. والمطلوب مواجهة لاعبي الهلال لهذه الاستفزازات ببرود «ابرد من لوح تلج» تجنباً لأي نقص عددي يقابله تفوق في عددية الافريقي او بطاقة صفراء قد تكون سبباً في حرمان الهلال مستقبلاً من لاعب هو في حاجة اليه..!

> التحكيم وما ادراك ما التحكيم فرغماً عن التقدم في صحة التحكيم الافريقي الا انه لم يبلغ بعد العافية الكاملة.. والهلال الذي «لدغ» على ارضه ناهيك خارجها منه كثيراً وكثيراً لاعبه مطالب الليلة بتقبل قراراته بكل الرضا والقبول والبعد النهائي عن الاحتجاج وكل ما نأمله تحكيم نزيه وكفى..!

> الافريقي الذي تابعته في ثلاث مباريات عبر اشرطة الفيديو مع مجموعة من الاصدقاء الاهلة يعتمد على فتح اللعب بالاطراف باجادة للعكسيات مع السرعة في المرتدات.. وعلى جانب آخر فدفاعه «مش ولابد» واحسبه سهل الاختراق «وضربه» يكون افضل باللعب الارضي فهو للكرات العالية صياد..!

> الخلاصة الزعفوري بقدر ما يعرف قدرات وامكانات فريقه فهو يعرف جيداً امكانات وقدرات خصمه وبالتالي يتوجب ان يكون بارعاً في ادارة المباراة وباتجاه واحد.. هو النتيجة الافضل بهم الوصول الى مرمى الافريقي فمباراة الذهاب هذه هي الارضية او «الفرشة» لمباراة الاياب والهلال «عاوزنو من