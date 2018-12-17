ده الكلام.. مبروك جهاز الأمن!!.. بقلم د. حسن التجاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> خيراً فعل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في أمنه الاقتصادي، بأن شن حملة قوية على تجار العملة العشوائيين الذين انعدم لديهم الضمير الوطني وماتت مشاعرهم تجاه إخوانهم في بلد العز والحنان والحنين والإخاء.. الذين أضاعوا بأنانيتهم هذه ومحبتهم لأنفسهم كل جميل في الوطن السودان.

رغم أنها خطوة جاءت متأخرة استفحل فيها السوء بالتأخير وتمددت مشاعر الأنانية لتجار العملة الذين قاموا كالنبت العشوائي وأثروا ثراءً لا مرجعية عنده غير الأنانية وحب الذات وتكبير الكوم، وتسببوا في إدخال الهلع والخوف والاضطراب في نفوس كل السودانيين الأبرياء منهم، ورفعوا أيضاً روح الأنانية في بعض صغار التجار الذين حين يسمعون بأن الدولار ارتفع يضيفون أرقاماً فلكية على سلعهم التي جلبوها بأسعار لا يمكن أن تكون لها علاقة بما يبيعونه اليوم نتيجة الهلع الذي سكن فيهم دون أن يخافوا الله رب العالمين.. خيراً فعل الجهاز وأفضل من أن يظل بعيداً عن حسم هذا الأمر.

> لكن لأن الجهاز وبعض السلطات الأخرى طنشوا عنهم.. فترة جعلتهم الآن لا يخافون من حملات الجهاز هذه الأيام وأن كل مرة تتم حملات جمعهم والقبض عليهم لكن سرعان ما يرجعون.. لذا مازلنا نشاهد (التشاشة) الآن لا يتورعون خوفاً من العقوبة التي يمكن أن تلحق بهم، نشاهدهم يصطفون في الطرقات أمام (زنكي) أبو جنزير جنوب برج البركة، وينادون المارة للسوق الأسود أن هلموا تعالوا، ولا يدرون أنهم يهدمون بذلك اقتصاد دولة كبيرة وعظيمة.

> ولنؤكد أهمية هذه الحملات حتى وإن جعلناها فقط كظاهرة ضد الظواهر السالبة والظواهر السخيفة التي تعكس للعالم أجمع أن اقتصادنا عشوائي يشوهه هؤلاء العشوائيون.. لكنها تُعد خطوة ايجابية سليمة جعلت الدولار في ليلة واحدة يسجل هبوطاً حسب إفادة الصحف اليوم (70) جنيهاً فقط بعد أن كان (82) فجأة أمس الأول، ولو استمرت هذه الحملات هكذا سيعود إلى قدره المعلوم المعروف، وسيتعافى اقتصاد البلاد برفع الإنتاجية وصادراتها، وينخفض الإيراد من الخارج خاصة للسلع التموينية التي عيب علينا أن نستوردها في دولة كالسودان ستظل تحمل لقب (سلة غذاء العالم) وإن طال السفر.

> يجب أن يستمر جهاز الأمن الاقتصادي في ملاحقة ظاهرة ارتفاع الأسعار وحسمها، حتى لا تصبح عند الناس من ضعاف النفوس عادة متأصلة لا يمكن التخلص منها.. إنه زمن الغفلة يمكن تحقيق أكبر ربحية فيه، متناسين أنهم (غرقى) أيضاً معنا ولكنهم لا يدركون.

> وليت جهاز الأمن يواصل جهوده ولا يتوقف لأن التوقف سيكون (النكسة) الكبرى التي لا قيام بعدها.. وعليه أن يحاسب كل من يتطاول بالتسعيرة في السلع دون رحمة أو شفقة.

> هذه الحملات سيكون لها ما بعدها خاصةً على الفهم الاقتصادي بالبلاد، وصدقوني إذا كان الجهاز والشرطة التي ظلت توفي بعهدها مع المواطن خدمة له ليلاً نهاراً.. سيكون في هذه الحالة للجهاز اعتباره عند المواطن بأن يوم حبوته قد جاءت.. وأنه يمكن أن يكمل ما عليه من واجب مع الشرطة التي ظلت تعمل جادة على استتباب الأمن للمواطن، ولن تألوا جهداً في تطمينه بانتشارها في كل بقاع الوطن الكبير وولاية الخرطوم على وجه التحديد.

> يتمتع المواطن الآن في ولاية الخرطوم بأمن بحمد الله غير مسبوق، بفضل جهود الشرطة التي تبذل قصارى جهدها ليكون الأمن واقعاً معاشاً.. وبالله عليكم ما الذي تبقى لمواطن السودان غير الأمن الذي ظل يتمتع به دون سائر شعوب العالم..؟ غير أن يكمل له جهاز الأمن أمنه الغذائي وليس ذلك ببعيد.

> فيوم أن عاد الفريق أول أمن صلاح قوش تفاءلت كثيراً، وقلت إن قوشاً لن يخيب ظن المواطن السوداني الذي استبشر به خيراً بأنه سيكون حريصاً على مراقبة أسعار سلعه الضرورية في مأكله ومشربه، ولكن بعد (الصنة) التي حدثت حتى جعلت الوضع (مقلقاً) جداً، تم حسم الأمر أمس الأول بالقبض على بعض تجار العملة (المتفلتين)، وقناعتي انه لن تتوقف هذه الحملات الى أن يشعر المواطن بأن القصة مفتعلة من ضعاف النفوس، وضعف الإنتاجية يجب كذلك ألا نهملها.. وغداً أرحب.

> التباشير بدأت تلوح بأن انفرجت صفوف وطوابير الخبز والوقود، وعلى جهاز الأمن التوسع في اقتحام البقالات والمتاجر وحسم فوضى الأسعار بإنزال أقصى العقوبة على كل من يتطاول وفي الرأي العام.. وحينها سيصفق المواطن طويلاً فرحاً بعودة هيبة الدولة، بدلاً من أن يفكر في الانصياع لأحاديث المعارضة الكاذبة الفاشلة.

(إن قُدِّرَ لنا نَعُود).