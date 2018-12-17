لأول مرة..زراعة 1.5 ألف فدان قطن بجبل مرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت شركة السودان للأقطان (سير فكوت) في إعداد جملة من التدابير لإرجاع زراعة الأصناف التقليدية من محصول القطن (بركات – حامد – برهان) .

وأرجع الطيب الطاهر مدير شركة السودان للأقطان بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) ذلك لمقاومتها للآفات ولتعزيز جهود الدولة تجاه زيادة الإنتاجية وفق رؤية علمية مدروسة لمقابلة الطلب العالمي على الأقطان وتجويد إدارة الموارد وتعزيز تجربة الشراكات التعاقدية في زراعة القطن لدورها في حل مشكلات الإنتاج بتوفير التمويل في الوقت المناسب والتوسع في المساحات.

وكشف الطاهر عن زراعة 1.5 ألف فدان قطن بجبل مرة لأول مرة لتشجيع المنتجين عبر تمويل بعض العمليات الزراعية، حيث تجرى فيها الآن عمليات الحصاد بمتوسط إنتاجية مبشرة.

وأعلن أن محصول القطن حقق هذا الموسم إنتاجية عالية بمشروع الجزيرة بلغت في المتوسط 7 ـ 9 قنطار في الفدان في 70 ألف فدان قطن مولتها الشركة منها 17 ألف فدان بهيئة الرهد الزراعية و26 ألف فدان بمشروع الجزيرة و25 ألف فدان بالنيل الأبيض، فيما بلغت مساحة القطن في المطري 5.4 ألف فدان.

وعزا تراجع المساحات المزروعة مقارنة بالموسم السابق والذي شهد زراعة 83 ألف فدان والخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2018م ـ 2019م المقترحة 150 ألف فدان، لأزمة الوقود في فترة التحضير للزراعة وندرة السيولة.

وعبر مدير الشركة السودانية للأقطان عن عدم رضائه لتسرب الأقطان في ظل انعدام السيولة، مناشداً المزارعين للالتزام بالعقود التي تم التوقيع عليها، كما ناشد أصحاب المحالج بتمويل المزارعين في المواسم المقبلة لزيادة الإنتاج وعدم مضايقة الشركات التعاقدية لتفادي فقدان المحصول، مطالباً الدولة بإزالة عقبات الإنتاج للتوسع في المساحات المزروعة حتى تبلغ مليون فدان.

وحيا الجهود التي قادها وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة لتوفير النقد لاستكمال عمليات اللقيط وسداد أرباح المزارعين، داعياً لتوفير الوقود لترحيل الأقطان من المراكز إلى المحالج.