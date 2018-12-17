منح 48 ألف دولار وغادر.. خلافات داخل اتحاد الكرة بسبب الكرواتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأ البروف كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني الجميع بتجديد عقد المدرب الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية وبالرغم من انتقاد الكثيرين للمدرب وطريقته في ادارة الأمور الفنية للمنتخبات الا ان شداد منحه مقدم العقد البالغ 48 األف دولار وراتب شهري بلغ 15 الف دولار الشيء الذي أثار غضب داخل لجنة

المنتخبات الوطنية وخصوصا الدكتور برقو الذي اعتبر حسب مقربين منه أن لائحة لجنة المنتخبات الجديدة التي إجازها مجلس الإدارة لا تمنح شداد هذا الحق وعلمت (سودانا فوق) أن مدرب المنتخب الكرواتي غادر الي بلاده فور استلام الدولارات لكي يحتفل بأعياد الكريسماس.