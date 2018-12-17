المالكي والعبادي لم يؤديا اليمين الدستوري في البرلمان العراقي

© AFP 2018 / DOMINICK REUTER ونشرت الدائرة الإعلامية بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أكدت وجود ثمانية نواب فائزين بالانتخابات النيابية، لم يؤدوا لغاية جلسة الـ16 بتاريخ السادس من كانون/ الأول الحالي، اليمين الدستوري". وضمت الأسماء كل من السادة: 1- اسعد عبد الامير عبد الغفار طعمة. 2- حسين جاسم ناصر حسين. 3- حيدر جواد كاظم العبادي. 4- راكان سعيد علي رضوان. 5- عبد الحسين عبد الرضا باقر محمد. 6- عطوان سيد حسن ثامر. 7- قاسم محمد جلال حسين. 8- نوري كامل محمد حسن.

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