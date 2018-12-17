دمشق تكتسي حلة العيد تحضيرا لأعياد الميلاد (فيديو)

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نشرت وكالة "سانا" السورية تقريراً يظهر شوارع ومحلات حي القيمرية الدمشقي القديم وقد تزين بأبهى أنواع الزينة احتفالاً بقدوم أعياد الميلاد ورأس السنة.
© AFP 2018 / Louai Beshara
وعبر المواطنون عن فرحتهم وبهجتهم بعودة الفرح إلى دمشق من جديد بعد أن عاشوا لحظات قاسية خلال سنوات الحرب معتبرين أن دمشق تبرهن للعالم أنها مدينة تنبض بالحياة وأن هذا هو وجه سوريا الحقيقي الذي يبث الأمل والفرحة للعالم كله.
يذكر أن العاصمة دمشق كانت تتعرض للقصف المستمر من قبل الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة الشرقية وعلى ضواحي العاصمة الجنوبية إلا أن تمكن الجيش السوري من تحريرها في أبريل/نيسان من العام الحالي ليعود الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دمشق من جديد.
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