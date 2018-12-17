دمشق تكتسي حلة العيد تحضيرا لأعياد الميلاد (فيديو)

نشرت وكالة "سانا" السورية تقريراً يظهر شوارع ومحلات حي القيمرية الدمشقي القديم وقد تزين بأبهى أنواع الزينة احتفالاً بقدوم أعياد الميلاد ورأس السنة.

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ويبين الفيديو قيام البائعين بتزيين واجهات محلاتهم بالأضواء والشموع وبأشجار عيد الميلاد التي تطفي طابعا جميلا ينعكس على المارين كما يظهر ازدحام شوارع الحي بالناس الذين قدموا من مختلف أحياء دمشق للاحتفال وقضاء أفضل الأوقات.

وعبر المواطنون عن فرحتهم وبهجتهم بعودة الفرح إلى دمشق من جديد بعد أن عاشوا لحظات قاسية خلال سنوات الحرب معتبرين أن دمشق تبرهن للعالم أنها مدينة تنبض بالحياة وأن هذا هو وجه سوريا الحقيقي الذي يبث الأمل والفرحة للعالم كله.

يذكر أن العاصمة دمشق كانت تتعرض للقصف المستمر من قبل الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة الشرقية وعلى ضواحي العاصمة الجنوبية إلا أن تمكن الجيش السوري من تحريرها في أبريل/نيسان من العام الحالي ليعود الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دمشق من جديد.