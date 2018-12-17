بعد جدل "تغريدات الوادع"... تركي آل الشيخ يغرد بصحبة محمد بن زايد

وعلق تركي على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر، الاثنين، قائلا: "كاس الغالي مع الغالي".

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان قد حضر مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مدينة الدرعية السعودية، ختام مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"، الذي انطلق، الخميس الماضي.

وتفاعل مغردون مع الصورة، فقال أحدهم يقول: "الغالي مع الغالي صدقت يا بو ناصر جعل دوم أيامك ابتسامة"، بينما جاء تعليق آخر يقول: "الله يحفظكم"، وثالث يغرد: "كلكم غاليين".

وعلق أحد المغردين: "الله يديم علينا نعمة المحبة، ولا يغير علينا، وفاء وبادرة منك تستحق التحية والشيخ زايد يستحق رحمة الله عليه".

وأعلن تركي آل الشيخ، إطلاق اسم "كأس زايد" على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال المقامة حالياً، التي تمت إعادة إطلاقها عام 2018، وذلك بالتزامن مع احتفالات "عام زايد" في الإمارات.

وكان رئيس هيئة الرياضة السعودية، أثار الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدات وداع.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 5 تغريدات تتضمن مقاطع فيديو بها أغنيات مختلفة عن الوداع.