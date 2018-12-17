الصومال.. مقتل 62 من مسلحي "الشباب" بغارات أمريكية

مصطفى كامل / الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، مقتل 62 من مسلحي حركة الشباب في ست غارات استهدفت معاقل لهم في منطقة بنادر جنوب غربي الصومال خلال اليومين الماضيين.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان، أن 34 مسلحا قتلوا السبت، جراء أربع غارات، بينما قتل 28 آخرون في غارتين الأحد.

وذكر البيان: أن "القيادة الأفريقية وشركائها في الصومال ملتزمون بتنفيذ غارات لمنع (مسلحي) الشباب من الاستفادة من الملاذات الآمنة لتعزيز قدراتهم ومهاجمة شعب الصومال مستقبلا".

وتشن "أفريكوم" غارات في الصومال، ضمن شراكة مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية لمكافحة الإرهاب.

ويعاني البلد المضطرب الواقع شرقي إفريقيا من هجمات متكررة لحركة "الشباب" المتمردة منذ نحو عشر سنوات.

وأوقعت هجمات الحركة 2078 قتيلًا و2507 جرحى، بين يناير/ كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حسب الأمم المتحدة.