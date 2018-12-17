تناول مشروب #الطاقة مرة واحدة يوميًّا يرفع خطر الإصابة بالسكتات

صحيفة الخليج الالكترونية

جدد أخصائيون تحذيراتهم من مخاطر مشروبات الطاقة على صحة الإنسان، لافتين إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على أداء القلب، وترفع من احتمالات الإصابة بالسكتة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” عن جمعية القلب البريطانية، فإن تناول مشروب طاقة لمرة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يزيد من حالة عدم انتظام ضربات القلب، مما يرفع من خطر السكتة الدماغية بمعدل 5 أضعاف.

وبحسب لترودي لوبانت، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية “عدم انتظام ضربات القلب”، فإن المنشطات الموجودة في الكافيين تحفز ضربات القلب، مضيفًا: “يمكن أن يتناول الشخص عددًا كبيرًا من فناجين القهوة، إلا أن مشروبات الطاقة تنطوي على مخاطر عالية جدًّا”.

ويرجع أطباء ارتباط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بتراجع أداء القلب إلى زيادة كمية الكالسيوم التي تطلق داخل خلايا القلب، مما يعطل الإيقاع الكهربائي.