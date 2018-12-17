المرور: لا يتم تغليظ العقوبة إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المرور أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

جاء ذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن.

ووجهت، الإدارة العامة للمرور نصائح باتباع إجراءات ضرورية لجعل المركبة وسيلة نقل آمنة خاصة بالنسبة للأطفال.

– أمن الأبواب بجعلها تفتح من الخارج فقط.

– أمن أزرار فتح النوافذ بحيث تفتح فقط من عند السائق.

– ضع الأطفال بمقاعد الأمان المخصصة لهم.

– لا تترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.