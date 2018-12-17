شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالوا قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن السعودية؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع القرار الذي تقدم به رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كروكر، لتحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عملية القتل.

و علقت الإدارة الأمريكية، على تصويت مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، على قرارين يدعو أحدهما إلى وقف الدعم العسكري من الولايات المتحدة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فيما يحمل الثاني ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت الإدارة الأمريكية عزمها على مواصلة التعاون العسكري مع المملكة ومحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بعد لقاء بصيغة "2 + 2" جمعه مع نظيرته الكندية ووزيري الدفاع من البلدين، في واشنطن: "إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصمم بحزم على حماية الولايات المتحدة بالتزامن مع محاسبة مرتبكي هذه العملية الفظيعة لقتل خاشقجي"، وذلك وفقا لـ"CNN".

وتابع بومبيو: "إننا بالطبع رأينا نتائج تصويت الأمس، ونتعامل دائما باحترام كبير مع ما يعمل عليه الفرع التشريعي للسلطة، ونتواصل على أساس دائم مع أعضاء الكونغرس، وسنستمر بذلك لاحقا". وأضاف: "إننا نفهم بشكل كامل قلقهم ونبذل كل الجهود الممكنة لتوضيح أسباب اتباعنا هذه السياسات بالضبط وأنها صحيحة بالنسبة إلى الشعب الأمريكي".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن ترامب "أكد بوضوح ليس فقط أهمية محاسبة المسؤولين عن قتلة خاشقجي وإنما كذلك أهمية حماية المواطنين الأمريكيين" من خلال الحفاظ على الحلف الوثيق مع السعودية، مشددا على أن الإدارة الأمريكية لا تنوي تغيير نهجها في دعم السعودية على رغم احترام قرارات مجلس الشيوخ.

ووصف الوزير الأمريكي، السعودية برأس الجسر في التصدي لـ"العدوان من قبل إيران"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت للتو إجراءات ضد 17 متورطا في قتل خاشقجي من خلال منعهم من الدخول إلى أراضي البلاد.

واستنكرت المملكة العربية السعودية الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن موقف ومجلس الشيوخ الذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع أن المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين.

وقال "المملكة إذ تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها وتؤكد أيضاً أن مثل هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وأنها كانت ولا زالت تلعب دوراً ريادياً في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تتمتع المملكة بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وتابع "لقد سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن / جمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة".

وأكد أن "المملكة إذ تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتثمن موقف الحكومة الأمريكية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، فهي تدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية، وتأمل المملكة ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما".

و أكّد المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي؛ أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي؛ قرار فاشل ورمزي فقط مرفوض من مجلس النواب، مشيراً إلى أن مَن يقف وراء هذا القرار تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران.

وقال "التليدي"؛ في تدوينات له عبر حسابه على "تويتر": "‏هذا النوع من القرارات يعتبر رمزياً فقط؛ لأنه يجب أن يتم تمريره في مجلس النواب الذي رفض حتى أن يناقشه، ‏كما أن الرئيس الأمريكي يملك ممارسة حق الفيتو ضد القرار حتى في حال تم تمريره في مجلس النواب".

وتابع: "مَن يقف خلف هذا القرار هي تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران استغلت قضية خاشقجي؛ لاستهداف السعودية وسمو ولي العهد، لكنهم -كالعادة- فشلوا وفشل قرارهم برفض قاطع من مجلس النواب لمناقشته".

‏وأضاف في تدويناته: "‏أعتقد أن هذا القرار رغم عدم أهميته إلا أنه نبّهنا لأمر في غاية الأهمية، وهو أنه لا تكفي المراهنة على العلاقات التاريخية مع أمريكا، والتركيز فقط على دائرة الحكم في واشنطن؛ بل يجب أن يكون لدينا لوبي سعودي نشط وقوي يهتم بدوائر الكونجرس المتفرعة والمتشابكة في المصالح والولاءات".