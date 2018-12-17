شكرا لقرائتكم خبر عن "أخبار الساعة": العلاقات بين الإمارات والبحرين لا تحتاج إلى مناسبة من نوع خاص والان مع التفاصيل

قالت نشرة " أخبار الساعة " أن العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة لا تحتاج إلى مناسبة من نوع خاص لتأكيد تجذرها في التاريخ

وبينت إنه لا يمكن أن تمر مناسبة وطنية مثل احتفال مملكة البحرين الشقيقة بيومها الوطني من دون أن تحظى بأهمية خاصة من قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أن شعبي البلدين الشقيقين يرتبطان بوحدة المصير ووحدة التاريخ ويواجهان التحديات نفسها ويتطلعان إلى تحقيق الآمال نفسها.

وتحت عنوان " الإمارات والبحرين: علاقات تاريخية راسخة " .. أوضحت أنه من هنا تأتي الأهمية الخاصة التي أولاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال برقيات التهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وهي البرقيات التي عبرت عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدة عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين وتميزها في المجالات كافة.

وأضافت النشرة الصادرة اليوم عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " .. أن بقية أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة عبروا ببرقيات مماثلة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة في المناسبة ذاتها، متمنين لجلالته المزيد من التقدم والازدهار.

وأكدت أن العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة لا تحتاج إلى مناسبة من نوع خاص لتأكيد تجذرها في التاريخ، لأن طبيعة تلك العلاقة وتداخل المصالح والتواصل اليومي بين قيادتي وشعبي البلدين يجعل منها أمرا اعتياديا، رعاية للمصالح وتعزيزا لجهود التنسيق ولذا بات الاحتفال باليوم الوطني البحريني في ذاته مناسبة إماراتية وخليجية جديرة بالاحتفاء من قبل جميع شعوب المنطقة.

وأشارت إلى أنه ومن خلال تتبع مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، يتجلى لنا العديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدما نحو المزيد من الألق، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ومن جهة أخرى تتسم علاقات دولة الإمارات ومملكة البحرين بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وذلك لكونها تستمد قوتها من الروابط الأسرية والتبادل الثقافي وعلاقات المصالح الاقتصادية، لكنها اليوم تزداد تماسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأضافت أنه وبصرف النظر عن البعدين الاجتماعي والثقافي في تشابك علاقات البلدين، فإن انسجامهما في القضايا الإقليمية والدولية، ومواجهتهما التحديات الأمنية نفسها وطدا تلك العلاقات في الوقت الراهن، وفتحا آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون العسكري والإعلامي والصحي والبيئي الطاقة والنقل والمواصلات..

وهي كلها مجالات عززتها عوامل أخرى تتعلق بالثقل السياسي للبلدين وموقعهما الجغرافي والاستراتيجي المميز، فضلا عن تبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة، انعكست على تمتع مواطني البلدين باحترام واسع عبر العالم.

وقالت "أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي .. إنه نظرا إلى إدراك البلدين حتمية التعاون بينهما من منطلق المصالح المشتركة فقد وقعا خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها: استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، وبروتوكول تعاون في البحوث والتراث، ومذكرة تفاهم في مجالات الثقافة ودعم الشباب، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر" وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون، والتي تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.