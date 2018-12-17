"دبي لصناعات الطيران" تبرم صفقة بيع محفظة تحوي 18 طائرة

أبرمت "دبي لصناعات الطيران" اتفاقية بيع نهائية لبيع محفظة تضم 18 طائرة متوسطة العمر لمستثمرين مؤسسيين، علما أن الطائرات الـ18 ضمن المحفظة مؤجرة لـ15 شركة طيران في 13 بلدا، ويبلغ متوسط العمر المتوقع لها نحو 9 سنوات بمتوسط مدة إيجار متبقية تبلغ 5.4 سنة.

وطبقا لمصادر إعلامية، تتكون المحفظة من 69% من الطائرات ذات الجسم الضيق من الجيل الحالي، و24% من الطائرات ذات الجسم العريض، و7% من طائرات 600-ATR72.

وذكر فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "في حين نواصل بناء محفظة طائراتنا المدارة، فإن هذه الصفقة تجعلنا أقرب إلى تحقيق هدفنا المعلن والمتمثل في امتلاك أصول طائرات مدارة بقيمة 5 مليارات دولار. حيث يدرك المستثمرون بشكل متزايد قيمة منصة خدمات مستثمري الطائرات التابعة لدبي لصناعات الطيران، وبالتالي فإنهم يمنحونا الثقة في إدارة أصول طائراتهم، وقد نجحنا حتى الآن في تخطي توقعات المستثمرين في جميع المحافظ التي نديرها".