شكرا لقرائتكم خبر عن الغباري: عندما تنفذ إيران في بلد ما فإنها تتوغل في مساماته والان مع التفاصيل

قال الكاتب الصحفي سام الغباري، اليوم الاثنين ، "عندما تنفذ إيران في بلد ما فإنها تتوغل في مساماته وتقبض مفاصله".

وأضاف الغباري في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لم يستطع العرب التخلص منهم إلا بمعركة في العمق".

وتابع:"وبقي أثرهم حاضرًا في دواوين البلاط الأموي حتى جاء الحجّاج فأوعز للخليفة "تعريب" كل شيء".

واختتم:"فكرهوه وشوهوا سيرته، وهو الذي خمد داعش القديمة وظل يُرُوض العصاة بكل أرض".