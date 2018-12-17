شكرا لقرائتكم خبر عن تخمة المعروض والمخاوف الاقتصادية يضغطان على أسعار النفط والان مع التفاصيل

شهدت أسعار النفط، الإثنين، استقرارا بعد أن تراجعت 2% في الجلسة السابقة لكنها ظلت تحت ضغط وسط تباطؤ اقتصادات كبرى ومخاوف من تخمة في المعروض.

وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 60.31 دولار للبرميل مرتفعة 3 سنتات بما يوازي 0.05% على سعر آخر إغلاق.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل 50.27 دولار مرتفعا 7 سنتات أو 0.14%.

وما زال النمو المستمر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط بينما يشكك المحللون في أن يكون الخفض المزمع للإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك كافيا لإعادة التوازن للسوق.

وأوضح سوكريت فيجاياكار مدير ترايفيكتا لاستشارات النفط "لا أعتقد أن تخفيضات أوبك ستفلح هذه المرة مع انسحاب قطر (من المنظمة) ورفض إيران الخفض بينما ثمة علامة استفهام كبيرة بشأن توقيت وصول روسيا للمستوى المتفق عليه".

وأضاف: "في الوقت ذاته، ستستمر زيادة الإنتاج الأمريكي؛ لذا فالعبء كله سيقع على عاتق السعودية التي تتعرض لضغوط هائلة من ترامب على أي حال".

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج في يناير/كانون الثاني على أن تجري مراجعة الخطوة في اجتماع أبريل/نيسان.

وتراجعت المعنويات تجاه النفط وفئات الأصول الأخرى نتيجة زيادة المخاوف إزاء ضعف النمو في أسواق كبرى مثل الصين وأوروبا.