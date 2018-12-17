دراسة أمريكية: الجيش الوطني أكثر المؤسسات ثقة لدى الليبيين

نجح الجيش الوطني الليبي في الانفراد بالمركز الأول بين المؤسسات الليبية التي تحظى بثقة المواطنين، بعد مسح أجرته إحدى المؤسسات العالمية.

واحتل الجيش الليبي رأس استمارة نتائج المسح، الذي نفذته وكالة USAID الأمريكية، حول ثقة الليبيين بالمؤسسات الليبية القائمة، فيما جاءت مؤسسة السجل المدني في المركز الثاني، ثم ديوان المحاسبة (المختص بالرقابة على المال العام) ثالثا، ومجلس النواب في الترتيب الرابع.

في حين جاءت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في الترتيب السادس، وتذيّل الترتيب المجلس الأعلى للدولة (مؤسسة تنافس مجلس النواب ويهيمن عليها الإخوان) في الترتيب العاشر كأقل المؤسسات الليبية ثقة بين المواطنين بحسب ما نقلت وسائل إعلام ليبية عن الوكالة.

وتمكن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من مطاردة الإرهابيين، واستطاع تحرير أكبر المدن تمركزا للإرهابيين في بنغازي ودرنة، شرقي البلاد.





ويسيطر الجيش الوطني على شرق ليبيا وأجزاء كبيرة من الجنوب، خاصة بعد إطلاقه نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب ليبيا من عصابات الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح، فضلا عن جماعات المعارضة التشادية والسودانية التي تنشر الفوضى بالبلاد.

وكان المشير خليفة حفتر قد شن، خلال ربيع 2014، تحركا عسكريا أطلق عليه "عملية الكرامة" لتحرير بنغازي من الجماعة الإرهابية، حيث غرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.