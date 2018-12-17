فيديو| في أول زيارة لزعيم عربي منذ بدء الصراع.. البشير يزور الأسد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عاد الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الأحد، إلى الخرطوم، في ختام زيارة مفاجئة إلى سوريا لم تكن معلنة مسبقا؛ حيث عقد خلالها مباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتعد هذه هي أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" عبر "فيس بوك" مساء أمس الأحد صورًا خلال استقبال الأسد للبشير في مطار دمشق الدولي اليوم.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم، ، إن "البشير عقد جلسة مباحثات مع الأسد".

وأضاف: "أكد الرئيسان خلال المباحثات أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".



وأعرب رئيس النظام السوري بشار الأسد عن شكره للرئيس السوداني على زيارته، وأكد أنها تشكل دفعة قوية لتفعيل العلاقات بين البلدين، وقال إن بلاده ظلت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها.

فيما قال الرئيس البشير خلال اللقاء إن سوريا دولة مواجهة وإن إضعافها إضعاف للقضايا العربية، مشددا على حرص السودان على استقرار سوريا وأمنها ووحدة أراضيها بقيادتها الشرعية والحوار السلمي بين كافة مكونات شعبها والحكومة الشرعية، وأكد أن السودان سيستمر في بذل الجهود حتى تستعيد سوريا عافيتها وتعود إلى حضن الأمة العربية.

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