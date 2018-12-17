يعتبر أوميجا 6 من أهم الأحماض الدهنية المفيدة للصحة بشكل عام، سواء للبشرة أو الريجيم أو للصحة بوجه عام، ومن أبرز فوائده خفض مستويات الدهون الثلاثية، وبالتالي الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والجلطات، والأمراض السرطانية.. لنتعرف فيما يلي على أهم فوائد أوميجا 6 وأبرز الأطعمة الغنية به؟

ما هي فوائد أوميجا 6 وأبرز الأطعمة الغنية به

أوميجا 6 هو أحد الأحماض الدهنية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، وهي تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وبالتالي الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والجلطات والأمراض السرطانية.

يساعد أوميجا 6 على التخفيف من مشكلة الاعتلال العصبي التي يمكن أن تصيب مرضى السكري.

يعمل على محاربة الحساسية، وبالأخص لدى النساء.

أوميجا 6 يساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية مثل سرطان الثدي.

يحمي أوميجا 6 من مخاطر الإصابة بالإكزيما، والأمراض الجلدية.

يحافظ على مستويات ضغط الدم، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، وانسداد الشرايين والجلطات.

فوائد أوميجا 6 للشعر

يعاني العديد من الناس من مشكلات الشعر المختلفة، ومنها التقصف والتساقط، وقد يعود ذلك إلى نقص نسبة أوميجا 6.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 6 بانتظام يعمل على تقوية الشعر والحفاظ على حيويته، والتعزيز من نمو الشعر، ويمكن الحصول على أوميجا 6 إما عن طريق تناول كبسولات أوميجا 6، أو من خلال استخدام الزيوت الطبيعية الغنية بنسبة كبيرة من أوميجا 6 ودهن الشعر والفروة بها، ومنها زيت الخروع، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز، وهي تساعد على تكثيف الشعر، وتقويته، والحفاظ على لمعانه، وحيويته، وصحته.

أهم الأطعمة الغنية بأوميجا 6

زيت فول الصويا وزيت النخيل وزيت زهرة الربيع وزيت بذور القطن.

بذور عباد الشمس وبذور اللفت.

الدواجن والبيض.

الحبوب الغذائية.

جوز الهند.

الأفوكادو.

الأسماك.

الصنوبر.

الجوز.