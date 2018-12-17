تقارير: شراكة بين أبل وسامسونج لتصنيع "آيفون" جديد

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كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركتي أبل وسامسونج ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي متطور جديد، بالرغم من المنافسة السوقية والقضائية القوية بينهما، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتتعاون الشركتان فعلًا فيما يتعلق ببعض أجزاء آيفون، غير أن تقارير أشارت إلى أن الشراكة قد ترتقي إلى مستوى أعلى من مجرد تصنيع بعض الأجزاء.

وزعم موقع "إي تي نيوز" الكوري الجنوبي أن هاتف "آيفون" المقبل سيحمل شاشات من "سامسون"ج يطلق عليها اسم "واي أوكتا".

وهذه الشاشات أكثر نحافة وأخف وزنًا وأرخص ثمنًا من شاشات "أوليد" الحالية.​