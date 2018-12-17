كما كان منتظراً كشفت هواوي اليوم عن احدث هواتهفا من الفئة المتوسطة ضمن سلسلة نوفا الشهيرة وهو هاتف Nova 4 والذي جاؤ مطابقاً بشكل كبير لما ورد في التسريبات طوال الايام الماضية.
يتميز الهاتف بكونه أول هاتف من هواوي يأتي بشاشة كاملة مع ثقب للكاميرا الامامية داخل الشاشة بالاضافة لوجود كاميرا خلفية بدقة 48MP تحمل احدث مستشعر من قبل شركة سوني.
مواصفات الهاتف جائت كالتالي:
- الشاشة : من نوع LCD بحجم 6.4 إنش بدقة FHD+.
- المعالج : من هواوي فئة كيرين 970.
- الذاكرة العشوائية : 8GB.
- ذاكرة التخزين: 128GB.
- الكاميرا الخلفية : ثلاث كاميرات بدقة 20MP+16MP+2MP مع نسخة خاصة بدقة 48MP.
- كاميرا السيلفي : بدقة 25MP.
- النظام : اندرويد 9.0 مع واجهة هواوي الجديدة MIUI 9.
- البطارية : بسعة 3750 تدعم الشحن السريع.
- الالوان : احمر متدرج – ازرق متدرج – ابيض متدرج – اسود.
الهاتف متوفر للحجز المسبق بدءاً من اليوم وسيتوفر للبيع في الصين يوم 27 ديسمبر الجاري بسعر يبدأ من 450 دولار تقريباً للنسخة بكاميرا 20MP و بسعر 500 دولار للنسخة الخاصة بكاميرا 48MP.
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التدوينة هواوي تكشف عن هاتف Nova 4 رسمياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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