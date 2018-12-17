دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قائمة أكثر تطبيقات iOS تحقيقًا للأرباح؛ نتفليكس يتصدر بـ790$ مليون

مع نهاية 2018، بدأت الأرقام تظهر حول ما قدمته الشركات خلال العام منذ بدايته، فبين الخسائر وتحقيق الأرباح كان هناك الكثير من التغيرات، لا سيما على متجر برامج آبل الخاص بنظام iOS، والذي شهد تحقيق أرقامًا قياسية للبعض خلال هذا العام، خاصة بالنسبة لشبكات بث المحتوى.

فبحسب موقع Business Insider، فإن تطبيقات خدمات بث الفيديو والمحتوى كانت الأكثر تحقيقًا للأرباح على متجر البرامج، وقد توجت نتفليكس نفسها على القمة وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها، وذلك بتحقيق 790.2$ مليون، وجاء تطبيق Tencent Video الصيني ثانيًا بعد نتفليكس بتحقيق 490.0$ مليون، مما شكل أكبر فجوة بالأرباح بين الأول والثاني في القائمة خلال السنوات الماضية.

وإليكم قائمة بأكثر 10 تطبيقات تحقيقًا للأرباح على متجر برامج آبل لنظام iOS:

Netflix – 790.2$ مليون

Tencent Video – 490.0$ مليون

Tinder – 462.2$ مليون

iQiyi – 420.5$ مليون

Kwai (Kuaishou) – 264.5$ مليون

YouTube – 244.2$ مليون

Pandora – 225.7$ مليون

Youku – 192.9$ مليون

QQ – 159.7$ مليون

Hulu – 132.6$ مليون

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