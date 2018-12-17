مع نهاية 2018، بدأت الأرقام تظهر حول ما قدمته الشركات خلال العام منذ بدايته، فبين الخسائر وتحقيق الأرباح كان هناك الكثير من التغيرات، لا سيما على متجر برامج آبل الخاص بنظام iOS، والذي شهد تحقيق أرقامًا قياسية للبعض خلال هذا العام، خاصة بالنسبة لشبكات بث المحتوى.
فبحسب موقع Business Insider، فإن تطبيقات خدمات بث الفيديو والمحتوى كانت الأكثر تحقيقًا للأرباح على متجر البرامج، وقد توجت نتفليكس نفسها على القمة وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها، وذلك بتحقيق 790.2$ مليون، وجاء تطبيق Tencent Video الصيني ثانيًا بعد نتفليكس بتحقيق 490.0$ مليون، مما شكل أكبر فجوة بالأرباح بين الأول والثاني في القائمة خلال السنوات الماضية.
وإليكم قائمة بأكثر 10 تطبيقات تحقيقًا للأرباح على متجر برامج آبل لنظام iOS:
- Netflix – 790.2$ مليون
- Tencent Video – 490.0$ مليون
- Tinder – 462.2$ مليون
- iQiyi – 420.5$ مليون
- Kwai (Kuaishou) – 264.5$ مليون
- YouTube – 244.2$ مليون
- Pandora – 225.7$ مليون
- Youku – 192.9$ مليون
- QQ – 159.7$ مليون
- Hulu – 132.6$ مليون
التدوينة قائمة أكثر تطبيقات iOS تحقيقًا للأرباح؛ نتفليكس يتصدر بـ790$ مليون ظهرت أولاً على عالم التقنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أكثر تطبيقات iOS تحقيقًا للأرباح؛ نتفليكس يتصدر بـ790$ مليون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .