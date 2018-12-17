شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم إنشاء مصنع لبناء وتصليح السفن فى ميناء طرطوس السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الدفاع الروسى تيمور إيفانوف، إن هناك خططا لإنشاء مصنع لبناء وتصليح السفن فى ميناء طرطوس فى سوريا.

وأضاف إيفانوف- فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين "لدينا مشروع مشترك لإنشاء ورشة أو مصنع لبناء السفن بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الروسية فى طرطوس وسيتم من خلاله ترميم السفن من مختلف الطبقات فيما تجرى حاليا أعمال التصميم".

وأشار إلى أن نقطة التزويد المادى والفنى للأسطول الحربى الروسى التى تستخدم من قبل سفن الأسطول العاملة فى البحر المتوسط تعمل حاليا فى طرطوس.

وكانت الحكومة السورية، قد أكدت- فى وقت سابق- أنها تعمل مع روسيا على توسيع ميناء طرطوس الذى تستخدمه البحرية الروسية كقاعدة عسكرية لها فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفى سياق متصل أكد نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، أن مؤشرات الجدارة والصلابة لطائرات (سو- 35) و(سو – 30 إس إم) أثناء استخدامها فى سوريا، تجاوزت المواصفات القائمة ثلاث أو أربع مرات.

وقال المسؤول الروسى- فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- أن هذه المقاتلات أظهرت قدرات عالية فى تعدد وظائفها، من خلال استهداف مواقع المسلحين بأسلحة مخصصة للطائرات الهجومية.

يذكر أن طائرة "سو – 35" (سوخوي-35) هى مقاتلة متعددة الأغراض ذات قدرة مناورة عالية جدا، ومزودة بمقعد واحد، وتقترب بمواصفاتها من مقاتلات الجيل الخامس المطورة بهدف تحقيق التفوق الجوي.

أما طائرة (سو- 30) فهى مقاتلة متعددة الأغراض ومزودة بمقعدين، ومصممة لتدمير الأهداف فى الجو وعلى الأرض فى أعقد الظروف، فى حين أن طائرة "سو 30 أس إم" نسخة منها مطورة.